Ruben Amorim está a ser criticado por não utilizar jogadores da formação do Manchester United. Entre os quais Kobbie Mainoo, que já é internacional A por Inglaterra.

Paul Scholes, lenda dos «Red Devils», está entre os críticos e foi bastante severo nas palavras utilizadas. O antigo médio acredita que o jogador de 20 anos, que não foi utilizado no empate com o West Ham, está a ser «arruinado».

«O miúdo está a ser arruinado. Não está a jogar numa equipa que não consegue controlar um jogo de futebol. Detesto ver jogadores formados no clube a sair, mas provavelmente é o melhor para ele agora. Já chega», atirou Scholes numa publicação que foi posteriormente apagada.

Já Ruben Amorim reagiu à polémica à volta de não utilizar as «jóias» do clube. Para o técnico português, a situação é clara: a decisão será sempre do treinador.

«Compreendo o que está a dizer. Gosta do Kobbie, ele é titular da seleção inglesa. Mas isso não significa que eu tenha de colocar o Kobbie a jogar quando sinto que não devo fazê-lo, por isso a decisão é minha», referiu em conferência de imprensa.

Shea Lacey, avançado de 18 anos, foi também tema à volta da pouca utilização de Amorim nos jogadores da formação. O ex-Sporting manteve-se, uma vez mais, firme na resposta.

«Então, está a perguntar-me por que não coloco o Lacey para jogar, quando tenho outros jogadores que são internacionais e também estão no banco. Tento colocar os melhores jogadores, os que estão preparados, para este momento do clube, na tentativa de ganhar o jogo. É só isso», concluiu.