Numa conversa com Owen Hargreaves, antigo jogador do Manchester United, a propósito do programa «Masterclass» da Premier League, Diogo Dalot revelou as indicações ofensivas entregues por Ruben Amorim aos alas.

«Pede-nos que, no último terço, tenhamos no mínimo quatro jogadores na área e em condições de finalizar. Os alas têm de lá estar e idealmente o avançado-centro e os dois números 10», detalhou.

Questionado sobre a experiência com o treinador português, Dalot desdobrou-se em desejos.

«Espero que ele nos ajude a construir uma nova história, com vitórias e troféus. Posso garantir que este clube vai voltar a ganhar. [Chegar ao Man United atualmente] É um choque, em todos os aspetos. E demora até encontrarmos o equilíbrio para lidar com a pressão», prosseguiu.

Vinculado aos «Red Devils» desde 2018 – com um empréstimo ao Milan em 2020/21 – Diogo Dalot sente-se orgulhoso pela carreira construída.

«Levei quatro anos até jogar de forma regular. Estando há sete épocas no clube, sinto-me orgulhoso do caminho que percorri. No final da carreira vai ficar este sentimento de que joguei no Manchester United durante tantas épocas», comentou.

Sobre os desafios de um destro jogar à esquerda, o internacional português, de 25 anos, identificou vantagens.

«Vens para dentro e jogas com o pé dominante. Temos essa vantagem ao avançarmos no terreno com a bola controlada, ao invés de quando estamos no nosso flanco de origem», revelou.

Formado pelo FC Porto enquanto defesa lateral, Diogo Dalot vai cimentando créditos no Manchester United como ala, até porque Ruben Amorim aposta num sistema de três centrais.

«Precisas de ser mais proativo, tento ser mais reativo e ganhar a bola. Às vezes é frustrante para nós – laterais – quando fazemos dobras aos extremos, quando acabámos de fazer um sprint de 60 ou 70 metros e não nos passam a bola. É bom quando reconhecem o nosso esforço», terminou.

Na presente temporada, pelo Manchester United, Dalot anota duas assistências em 34 jogos. Pela Seleção Nacional, na Liga das Nações, conseguiu um golo em cinco partidas.