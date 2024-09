A fechar este sábado quanto a Premier League, o Manchester United empatou a zeros no reduto do Crystal Palace. Na quinta ronda do campeonato, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares e contribuíram para o domínio dos «Red Devils» no primeiro tempo.

De salientar o 2-13 em remates – 1-5 em remates enquadrados – e o total de passes fixado em 136-259.

Na etapa complementar, ainda que a dominar a posse, o Man. United viu os adversários acelerarem para promissores contra-ataques. Assim, os anfitriões remataram mais (5-3), e somente Onana viu a baliza ameaçada (3-0 em remates enquadrados).

Esperemos que tenham mantido o Onana na Fantasy 🔥 #DAZNPremier pic.twitter.com/GVzSJKOEY5 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 21, 2024

🔎 Tu és o VAR: Penálti?



▫️ Decisão foi segue jogo. #DAZNPremier pic.twitter.com/fylxLQd5JC — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 21, 2024

Aos 76m, Ugarte – médio ex-Sporting – rendeu Eriksen, mas sem capacidade para galvanizar os «Red Devils» para o triunfo.

Assim, Bruno Fernandes, Dalot e companhia ocupam o 11.º posto da Premier League, com sete pontos, empatados com Tottenham, adversário na próxima ronda (domingo, 16h30).

Antes, o Man. United receberá o Twente, na noite de quarta-feira (20h), na estreia na «renovada» Liga Europa. De recordar que este emblema inglês visitará o FC Porto a 3 de outubro.

Por sua vez, o Crystal Palace é 16.º da Premier League, com três pontos, a dois da linha de água. Depois de três empates consecutivos para o campeonato, as «águias» visitarão o Everton (19.º), na tarde de sábado (15h).