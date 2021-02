Há um ano na Premier League, Bruno Fernandes tem estado a alto nível, mas só fez quatro jogos com a presença de público em Inglaterra. Em declarações à televisão do Manchester United, o médio português lamentou não poder ter essa experiência.

«Quando marcamos queremos comemorar. Alguns jogadores, quando marcam, não têm aquela vontade de comemorar porque não há ninguém nas bancadas, temos que ser nós a criar um ambiente feliz quando marcamos como se os adeptos estivessem lá», explicou.

«Uma das coisas que os adeptos me disseram quando começámos a jogar à porta fechada foi que, quando marcássemos, deveríamos comemorar como se eles lá estivessem também. Estou a tentar fazer isso, às vezes é difícil porque não estamos com disposição, mas tento fazer com que sintam que estou feliz com eles, mesmo que estejam em casa», disse Bruno Fernandes.

«Só fico um pouco dececionado por vir para a Premier League e jogar no Manchester United e não viver aquela atmosfera de dia do jogo. Sinto apoio nas redes sociais, se for ao supermercado os adeptos dizem algumas palavras, mas não podemos estar mais perto do que isso. É bom sentir apoio, mas se vier das bancadas é muito melhor», frisou o jogador português.