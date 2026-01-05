Depois de Harry Maguire ser o primeiro jogador do Manchester United a reagir publicamente à saída de Ruben Amorim, também Bruno Fernandes deixou uma breve mensagem nas redes sociais. E o mesmo se sucedeu com o defesa De Ligt poucos minutos depois.

«Obrigado por tudo, boa sorte no futuro», escreveu o internacional neerlandês de 26 anos, que recupera de uma lesão nas costas.

O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15). Darren Fletcher é o treinador interino.