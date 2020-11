O Manchester United venceu este fim-de-semana o West Bromwich Albion por 1-0, graças a um penálti de Bruno Fernandes, que teve de ser repetido devido ao adiantamento do guarda-redes Sam Johnstone.

O guardião adivinhou o remate do jogador português e defendeu. Contudo, transgrediu as regras com um passo à frente, por isso o penálti teve de ser repetido e, à segunda, Bruno não falhou.

Nas redes sociais, houve quem criticasse o facto de o guarda-redes se ter mexido, perdendo assim a oportunidade de defender a grande penalidade. Mas Sam Johnstone respondeu, criticando o estilo de Bruno Fernandes: «O jogador não deveria poder parar e saltar antes de rematar.»

And a striker shouldn’t be able to hop skip and jump before kicking it 🤔🤔😤😤 https://t.co/M3EQWThQkz