No rescaldo do empate a três golos no Estádio do Dragão, o Manchester United treinou, na manhã desta sexta-feira, no Estádio do Bessa, a fim de preparar a visita ao Aston Villa.

O empate com o FC Porto assinalou o quarto jogo sem vencer para a turma de Ten Hag, que continua com o lugar em risco.

Na tarde de domingo (14h), Bruno Fernandes e companhia jogarão no reduto do Aston Villa, que esta semana venceu o Bayern Munique.

Os «Red Devils» ocupam o 13.º posto da Premier League, com sete pontos, menos seis face ao Aston Villa (5.º).

Quanto ao Boavista, as «Panteras» não jogarão no Bessa este fim de semana, uma vez que visitarão Guimarães.