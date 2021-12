O Manchester United somou mais um desaire ao empatar no terreno do Newcastle (1-1) e Gary Neville não poupou nas críticas ao plantel dos red devils.

«Eles reclamam uns com os outros, são um bando de chorões. Em campo, sempre de braços para cima, a reclamar de tudo. A primeira parte foi péssima. Despediram o último treinador e Ralf Rangnick não vai ser demitido, só teve algumas semanas com eles, mas, honestamente, vão custar a demissão de muitos treinadores se continuarem assim», disse o comentador na Sky Sports.

«Algo não está certo. Não sei o que é, mas passa-se qualquer coisa, estão todos uns contra os outros e não se ajudam. O espírito de um balneário é muito importante e eles não estão todos juntos. Harry Maguire é o capitão, mas ele não se sente como o capitão», acrescentou.

Dois dos principais visados pelo antigo internacional inglês foram Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Neville criticou a atitude dos jogadores portugueses, principalmente a do capitão da seleção nacional.

«Estamos a falar de linguagem corporal, como quando Ronaldo fugiu no final do jogo contra o Everton. Ele fugiu de novo esta noite e em Watford, quando todos sabiam que o treinador estava prestes a ir embora, e em Norwich. E ainda temos a choradeira do [Bruno] Fernandes», apontou.

«Eles são mais velhos. É devastador para os jogadores mais jovens quando os dois melhores jogadores olham para todos os outros como se eles não fossem bons o suficiente. Não importa como jogaste, tens de bater palmas aos adeptos no final do jogo, especialmente quando és o melhor jogador do mundo e um dos melhores de todos os tempos.»

O Manchester United é sétimo classificado na Premier League, a 19 pontos de distância do líder Manchester City, que tem mais dois jogos.