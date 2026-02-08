Shaw elogia Carrick: «Sabe o que é preciso para ganhar e fazer o grupo feliz»
Lateral vincou a diferença promovida pelo compatriota e antigo colega de balneário ao leme do Man United
No rescaldo à vitória caseira do Man United sobre o Tottenham (2-0), Luke Shaw desdobrou-se em elogios a Michael Carrick. Em entrevista ao talkSPORT, o lateral apontou à experiência do treinador – outrora médio.
«Ele faz a diferença. O principal aspeto diferenciador passa por conhecer o clube e saber o que é preciso para ganhar jogos, além de fazer o grupo feliz. E ele sabe como extrair o melhor de cada jogador. O ambiente no balneário está ótimo e a confiança é elevada. Vencemos, mas este não é um momento para festejar. Há que manter a concentração e preparar o jogo de terça-feira.»
«O Carrick trouxe motivação diária. Todos somos importantes, não só os titulares. Há união no grupo», argumentou o internacional inglês de 30 anos.
O Manchester United ocupa o quarto lugar da Premier League e visita o West Ham de Nuno Espírito Santo na terça-feira (20h15), em duelo a contar para a 26.ª jornada.