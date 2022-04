Cinco meses depois de ter assumido o cargo de treinador interino do Manchester United, o alemão Ralf Rangnick já detetou alguns problemas na equipa.

«É óbvio que algo precisa ser mudado, algo precisa de ser reconstruído no verão. A equipa poderia contar com alguns jogadores mais talentosos e famintos, que realmente querem desenvolver as suas carreiras», começou por dizer em entrevista à Sky Sports.

«Não acho que deveria ser tanto sobre contratar grandes nomes. Não me importaria com grandes nomes. Mas para mim é importante ser competitivo, ter fome, ver uma mudança no clube. Que não olhem apenas como um grande contrato, um clube de grande nome, mas o próximo passo lógico na sua carreira», acrescentou.

Esta política de contratações deve ser, para o germânico de 63 anos, adotada na janela de transferências de verão.

«Se isso acontecer, então terás um nível completamente diferente de motivação, aspiração, inspiração para jogar por qualquer clube que seja», reforçou.

Rangnick elencou ainda o exemplo do Liverpool e do compatriota Jurgen Klopp, para demonstrar que construir uma equipa requer tempo e paciência, mesmo que isso possa custar alguns resultados menos conseguidos.

«Olhemos para o Liverpool. Quando Jurgen Klopp chegou há cinco anos e meio, era no início da temporada, mas ainda terminaram em oitavo na Premier League com uma média de pontos de cerca de 1,6», afirmou.

«Eles jogaram uma final europeia, mas perderam, e daquela janela de transferências de verão em diante, se compararmos o onze daquela final com agora, ainda há alguns jogadores lá, Henderson e Firmino, por exemplo, mas eles reforçaram-se nas principais contratações em quase todas as janelas de transferências. Jogadores para quem essa mudança teria sido o próximo passo, como Virgil van Dijk, Sadio Mane e Mo Salah.»

«Isso mostra que é possível, mas precisas de ter qualidade no processo de recrutamento de jogadores, além do melhor treinador possível.»

Quanto aos rumores sobre as entrevistas dos red devils a Erik Ten Hag e Mauricio Pochettino, o atual técnico assume que ainda não discutiu esse tema com a direção do clube, tal como ainda não definiram os alvos para reforçarem o plantel na próxima temporada.