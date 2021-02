Ravel Morrison, jogador formado nas camadas jovens do Manchester United, revelou, numa entrevista a Rio Ferdinand, que roubava chuteiras no balneário para dar de comer à família.

«Ainda te lembras quando fui expulso do balneário por roubar as tuas chuteiras?», questionou a Ferdinand o jogador que esteve no Manchester United até 2011.

«Levavas as nossas chuteiras para depois as venderes aos teus amigos?», questionou Ferdinand, ao que Morrison respondeu:

«Eu recebia salário de jogador jovem, era miúdo... Recebia umas 250 libras (cerca de 286 euros) por cada par de botas. Se levasse dois pares, fazia 500 libras (572 euros), podia comprar comida chinesa para a minha família, ou algo.»

«Não fazia por mal, mas via que tu e o Rooney recebiam aos 20 e 30 pares de cada vez. Pensava que tirar um par para pôr comida na mesa da minha família não seria um grande problema», afirmou Ravel Morrison, de 28 anos, que é agora jogador livre depois de ter rescindido com o Den Haag.