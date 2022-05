Cristiano Ronaldo falou nesta sexta-feira pela primeira vez sobre a contratação de Ten Hag, treinador neerlandês que vai orientar o Manchester United a partir da próxima temporada.

Em entrevista aos órgãos do clube, Ronaldo elogiou o trabalho realizado pelo técnico no Ajax e revelou-se entusiasmado com a chegada ao Manchester United.

«O que sei é que ele fez um trabalho fantástico no Ajax e que tem muita experiência. As coisas vão ter de mudar da forma como ele entender», começou por dizer.

«Estamos contentes e entusiasmados. Não só os jogadores como os adeptos também. Desejo-lhe tudo do melhor e espero que tenhamos sucesso. Vamos acreditar que iremos conquistar troféus no próximo ano», acrescentou o avançado português.