O Manchester United reagiu oficialmente à polémica entrevista concedida por Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, onde o internacional português critica o atual treinador Ten Hag e o anterior Ralf Rangnick.

«O Manchester United iniciou esta manhã as medidas apropriadas em resposta à recente entrevista de Cristiano Ronaldo. Não faremos mais comentários até que este processo chegue à sua conclusão», anuncia o clube de Old Trafford num comunicado lacónico publicado esta manhã no site oficial.