Numa entrevista exclusiva à próxima edição da Inside United, a revista oficial do clube, Amad Diallo revelou como foi a primeira conversa com Ruben Amorim. O jovem garantiu até ao treinador que jogaria em todo o lado... inclusivamente na baliza, se for preciso.

«Às vezes pode-se jogar como defesa, outras vezes como avançado. Onde quer que o treinador me coloque, estou pronto para lutar pela equipa. Não tenho qualquer problema em jogar como extremo-direito ou número 10. Posso jogar em todo o lado. Como disse ao treinador, se precisar de mim como guarda-redes, estou pronto para dar o meu melhor!», revelou.

O internacional pela Costa do Marfim já fez três assistências em dois jogos da Premier League sob o comando de Amorim, tendo tido um excelente desempenho como lateral-direito e merecendo elogios do treinador pelo seu esforço, dedicação e capacidade de adaptação.