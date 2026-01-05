Ruben Amorim deixa o Manchester United com apenas 24 vitórias em 63 jogos, o que lhe confere uma percentagem de triunfos ligeiramente inferior a 38,1 por cento.

Este é o terceiro pior registo histórico dos Red Devils desde a II Grande Guerra Mundial.

Pior do que o técnico luso só fizeram Wilf McGuinness (1969/70-1970/71) e Frank O'Farrell (1971/72-1972/73).

O primeiro venceu apenas 38,78 por cento dos jogos que realizou no comando da equipa de Manchester, enquanto O'Farrell fez ligeiramente melhor (37,04 por cento) e deixou em dezembro de 1972, a meio de uma temporada que culminou com um 18.º lugar na Liga inglesa e a fuga a uma histórica despromoção que viria a confirmar-se no ano seguinte sob o comando de Tommy Docherty, treinador escocês que antes havia tido uma curta passagem (de quatro meses) pelo FC Porto na época 1970/71.

O melhor registo do Manchester United pertence, sem surpresas, a Sir Alex Ferguson. O homem que comandou os Red Devils durante 27 anos deixou o cargo em 2013 com uma percentagem de vitórias de 59,67 por cento. Ao escocês segue-se José Mourinho, que deixou o clube a meio da terceira temporada (dezembro de 2018) com triunfos em 58,33 por cento dos jogos.

O terceiro da lista é, curiosamente, o antecessor de Ruben Amorim: Erik ten Hag, que alcançou 54,69 por cento de triunfos. Ole Gunnar Solskjaer (54,17), David Moyes (52,94), Louis van Gaal (52,43), os restantes treinadores pós-Ferguson - Rangnick foi interino e também fez melhor do que Amorim - também fizeram melhor do que o português de 40 anos.