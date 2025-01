Ruben Amorim reconheceu que cometeu um erro nas declarações após a derrota frente ao Brighton, no último fim de semana, ao chamar o Manchester United de «a pior equipa da história» do clube.

Na antevisão do confronto com o Rangers, para a Liga Europa, nesta quarta-feira, o técnico português explicou que a frustração tomou conta dele naquele momento e destacou que o comentário foi mais direcionado a si mesmo do que aos jogadores.

«Estava a falar mais de mim do que dos meus jogadores. É preciso ter em conta que perdi muitos jogos desde que aqui cheguei. Falo sempre da mesma maneira. Estou frustrado, não devia dizer isto nestes termos, mas acho difícil esconder frustrações. O lado positivo é que disse exatamente as mesmas coisas no balneário cinco minutos antes. Sou direto com os jogadores», afirmou o técnico.

Amorim desculpou a atitude com o facto de ser «jovem»: «Não pensei. Sou jovem e por vezes cometo erros. É por isso que não costumo falar após os jogos, mas desta vez precisava falar, e talvez tenha sido um erro. Depois fico mais nervoso e vou para a conferência assim, e digo coisas que não devia. Não consigo prometer que não vai suceder novamente, não sei, mas vou tentar melhorar», acrescentou.

Apesar de assumir o erro ao dizer que «não foi a melhor observação a fazer depois da derrota», o treinador dos «red devils» reconhece que a equipa acusa a pressão a jogar em casa, mas espera que na receção ao Rangers seja diferente.

«Ficamos mais nervosos quando jogamos em casa do que fora. Perdemos quatro jogos em cinco, por isso está a ficar mais difícil, mas podemos melhorar. Temos de pensar, antes de tudo, que o adversário não pode marcar. O primeiro golo tem de ser nosso. Imaginem que amanhã não sofremos um golo logo no início, que marcamos nós e jogamos bem. Vai mudar o ambiente aqui», afirmou.

O encontro, a contar para a Liga Europa, está marcado para esta quinta-feira, às 20h.