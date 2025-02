Aos 19 anos, Leny Yoro é um dos principais talentos da geração de 2005, a despontar no Manchester United. Contratado no último verão ao Lille, por 62 milhões de euros, o defesa central totaliza 15 jogos nesta época e procura afirmar-se sob comando de Ruben Amorim.

O jovem defesa francês esteve à conversa com Rio Ferdinand.

«Tenho uma boa relação com Ruben Amorim, tento fazer o que me pede. Ele é bom na comunicação com os jogadores, uma vez que jogou em clubes de topo. Ele percebe o que estás a sentir quando não jogas ou quando tens uma má exibição. Ele sabe como comunicar e isso é muito importante.»

«Os treinos são duros, mas isso é importante. Se não trabalhares, se fores preguiçoso no treino, ele mata-te. É normal, porque jogas como treinas. O Ruben Amorim é muito rigoroso nesse aspeto. Para ganharmos troféus, precisamos de ser disciplinados fora do campo. Como, por exemplo, sermos pontuais.»

Quanto ao trabalho diário com a equipa técnica, Yoro revelou que o estudo dos adversários extravasa a rotina no centro de treinos.

«Nós, defesas, temos um grupo no WhatsApp com a equipa técnica. Recebemos vídeos sobre as movimentações dos avançados», referiu.

Uma vez que esta entrevista foi divulgada na sequência da derrota caseira diante o Crystal Palace – na qual Yoro foi totalista – os adeptos do Manchester United voltaram a criticar a exposição do núcleo dos «Red Devils», em desacordo com o desvendar destas dinâmicas.

O Manchester United – 13.º da Premier League – centra atenções nos «16-avos» da Taça. Esta sexta-feira, às 20h, Ruben Amorim recebe o Leicester e Ruud van Nistelrooy – interino dos «Red Devils» antes de o português assumir o leme.