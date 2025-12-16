Declarações do treinador do Manchester United, Ruben Amorim, à BBC e à Sky Sports, após o empate ante o Bournemouth (4-4) na noite desta segunda-feira, em jogo da 16.ª jornada da Premier League:

Resultado terminar com empate:

«É realmente dececionante. Estamos muito dececionados. Foi um jogo de loucos. Pode parecer que perdemos os dois pontos na segunda parte, mas acho que os perdemos na primeira parte. Nós dominámos e criámos muitas ocasiões, tínhamos de ir para o intervalo com um resultado diferente. No fim, merecíamos mais. Foi um jogo divertido para todos em casa. Acho que começámos muito bem, fizemos uma primeira parte excelente e o resultado deveria ter sido completamente diferente. Ao fim de sete minutos na segunda parte, assim como contra o Nottingham, perdemos a concentração e eles marcaram dois golos, mas conseguimos voltar ao jogo. Marcamos dois golos de novo e, aí, tínhamos de acabar com o jogo.»

Se pensava que o jogo estava “fechado” com o 4-3 do United:

«Sim, porque eu vi o esforço dos jogadores. Vi o esforço da defesa e, quando fizemos o 4-3, tive a sensação de que continuaríamos a pressionar, para marcar mais um golo. Tentámos, mas no fim foi um empate.»

Trabalhar nos detalhes:

«Parece que houve muitos pontos positivos, mas também muitos aspetos a serem trabalhados. Não se trata de usar uma linha de quatro, três ou cinco na defesa. São os detalhes que precisamos de melhorar para entender o momento do jogo. Precisamos de ser mais cirúrgicos, porque, mais uma vez, foi contra uma equipa muito boa. Criámos muitas ocasiões para vencer o jogo, deveríamos ter somado os três pontos.»