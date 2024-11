Na primeira conferência de imprensa enquanto treinador do Manchester United, Ruben Amorim também falou à comunicação social portuguesa, sem esquecer o Sporting, João Pereira e Viktor Gyökeres.

«Em relação à estreia do João Pereira, desejo-lhe a melhor sorte. Eu quero que eles ganhem as competições todas. Sobre o Gyökeres, é jogador do Sporting, tem jogo hoje e quero que jogue bem, que não se lesione e que tenha sucesso no Sporting.»

Sobre os primeiros dias em Inglaterra e os objetivos para a época, Amorim admitiu que a única forma de sobreviver é trabalhar «jogo a jogo».

«As pessoas têm muita esperança de que o clube possa voltar ao patamar que merece, isso é uma grande responsabilidade. A única maneira que eu tenho de tentar sobreviver é focar-me, há muito a fazer neste clube. Eu sei que as expectativas altas muitas vezes são um problema. Sabemos que vai demorar tempo e que não vai ser fácil, vamos ter tempos difíceis.»

«As coisas impossíveis de se fazer podem acontecer. Para os objetivos desta época: jogo a jogo. Por isso, a única coisa que tenho em mente é ganhar ao Ispwich e depois ter mais uma semana para preparar o jogo a seguir», rematou.