Ruben Amorim reconheceu que a primeira derrota no comando técnico do Manchester United, diante do Arsenal por 2-0, representou mais um choque de realidade sobre aquilo que são os Red Devils hoje em dia.

«É bastante claro. Nós somos um clube enorme, mas não uma equipa enorme. Nós sabemo-lo e não há qualquer problema em dizê-lo. Não somos uma das melhores equipas da Liga inglesa. Mas o nosso passado é talvez o melhor da Liga inglesa. Por isso, temos aqui um problema. Temos de nos focar nos pequenos detalhes e a partir daí vamos melhorar como equipa», disse o ex-treinador do Sporting, que assumiu o comando dos Red Devils a 11 de novembro.

Amorim explicou que há um aspecto inegociável: «Se queremos ganhar a Premier League, temos de correr como cães loucos. Mesmo quem tem o melhor 11 do planeta não ganha nada sem correr», destacou, citado pela BBC.

O técnico português abordou ainda a polémica que envolveu Mazraoui, jogador marroquino do Man United que se recusou, por motivos religiosos, a usar um casaco pró-LGBTQ+ no aquecimento antes do encontro do fim de semana passado com o Everton em Old Trafford.

«Há três coisas difíceis de gerir. De um lado estão os valores do clube. Mas depois o jogador tem a religião dele e faz parte dos nossos valores respeitar outras opiniões. E a terceira coisa é o grupo. Não vou deixar o Noussair [Mazraoui] sozinho, nós somos uma equipa. (...) É um tema delicado. Não há dúvida sobre aquilo em que este clube acredita e pelo qual luta. Precisamos de respeitar tudo, mas também precisamos de respeitar a religião e a cultura do Noussair», rematou.