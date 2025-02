O Manchester United de Ruben Amorim venceu, esta sexta-feira, o Leicester, por 2-1, nos últimos minutos dos dezasseis avos de final da Taça de Inglaterra. No entanto, o técnico português confessou que o desempenho da equipa foi «insuficiente».

«Tivemos de acreditar até ao fim e penso que o desempenho foi insuficiente, temos de fazer muito melhor com a bola, mas também sem bola», referiu o técnico após a partida.

«Não tivemos energia no início, especialmente na primeira parte. Depois, na segunda parte, jogámos um pouco melhor, com mais velocidade e a ganhar as segundas bolas. Conseguimos dar a volta à situação e foi um bom resultado, mas não um bom desempenho», acrescentou.

Porém, apesar das duras palavras, o técnico afirmou que a verdadeira culpa é dele mesmo: «O treinador é o primeiro responsável quando uma equipa não joga bem e não melhora. É o treinador, mas nós estamos aqui para fazer coisas e ver o jogo, para estudar e tentar melhorar», partilhou.

Questionado sobre o que a equipa precisa realmente de «melhorar», Amorim explicou.

«Penso que são as pequenas coisas. Por vezes é controlar a bola, ter a bola, não dar a bola na primeira pressão que sofremos. São as pequenas coisas, são as grandes coisas... é tudo!», concluiu o técnico o português de 40 anos.