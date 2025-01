No dia em que celebrou 40 anos, Ruben Amorim concedeu uma entrevista à TNT Sports, na qual analisou os primeiros meses em Inglaterra e projetou o futuro do Manchester United.

«Sabíamos que esta seria uma aventura aliciante e muito difícil. Tínhamos noção do calendário, da falta de tempo e das dificuldades que iríamos encontrar. Não andamos perdidos, andamos frustrados, mas sabemos para onde ir.»

«Fico muito contente com o apoio [dos adeptos], mas não tenho ilusões, sei que isto é uma modalidade de resultados. Os adeptos têm esperança e carência, o que nos dá muita força. Cabe-nos não estragar esta esperança.»

«Neste clube, a passar tantas dificuldades, mas com este ambiente no estádio…é de outra cultura. A sensação de pressão real, noutros países, como Brasil e Portugal, é maior. Nesses países os jogadores quase nem conseguiriam sair à rua», referiu.

Ao leme do Manchester United desde novembro, Ruben Amorim frisou que a equipa está longe do ideal.

«Contra o Fulham, os posicionamentos foram corretos, mas faltam rotinas. Não há tempo para treinar. Falta agressividade nos movimentos, principalmente com bola. Os jogadores estão a tentar aplicar as ideias. A falta de rotinas sente-se na falta de oportunidades e na leitura dos espaços.»

«Não olho para a tabela [da Premier League], olho para o que temos de melhorar. Um jogo de cada vez. Tudo o que não seja ficar nos primeiros lugares não tem significado para o Manchester United», argumentou.

Questionado sobre o espaço para Casemiro e Rashford no plantel, o treinador português foi claro.

«Estamos numa Liga em que notamos a diferença de intensidade até para as competições europeias. Precisamos de jogadores com uma intensidade muito alta, com um andamento diferente. Sou muito claro, exigente e há linhas vermelhas», explicou.

Por fim, e porque o clube está sempre envolto na pressão exercida via redes sociais, Ruben Amorim deixou conselhos.

«A pressão nas redes sociais é difícil de controlar. Há que não ver ou ler e viver a vida real. Somos felizardos por jogar no Manchester United. Não consumo redes sociais desde que comecei a carreira como treinador. Tenho plena noção de que, se ler tudo, isso vai mexer comigo. Quem não sabe, não sente», rematou.

Ao cabo de 17 jogos no comando dos «Red Devils», Amorim acumula sete vitórias. Segue-se a visita à Roménia e ao Steaua Bucareste, na noite de quinta-feira (20h), na última jornada da fase campeonato da Liga Europa.

A turma de Amorim – 4.ª classificada – procura selar a qualificação direta para os «oitavos», tal como o conjunto romeno (8.º).