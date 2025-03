Na reação ao triunfo do Manchester United sobre o Leicester (0-3), Ruben Amorim voltou a elogiar Bruno Fernandes, que na noite deste domingo assinou duas assistências e um golo.

«É um jogador muito bom e está a viver um bom momento. O que mais aprecio é o índice de trabalho dele, em qualquer posição e em prol da equipa.»

«Hoje senti alguma falta de energia na equipa, o que é normal depois de tantos jogos em duas semanas. Os jogadores deram o máximo e marcámos três golos, mas deveríamos defender melhor a nossa área. Quero sempre mais», disse à BBC.

Questionado sobre a fase de Garnacho e Hojlund – que fez o primeiro golo desde dezembro – o treinador português mostrou-se entusiasmado.

«Mais do que marcar, é importante o trabalho que estão a realizar, sobretudo no processo defensivo. Eu sei que eles vivem para os golos e para as assistências», analisou.

Sem adiantar a gravidade da lesão do defesa Ayden Heaven, Ruben Amorim garantiu que a interrupção competitiva vai ser benéfica.

«Hoje ficou claro que os jogadores estão no limite. Esta paragem vai ser boa, vamos descansar e recuperar os jogadores. Quando retomarmos a competição vai ser como começar do zero», terminou.