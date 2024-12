A polémica continua instalada no Manchester United! Depois da entrevista dada por Marcus Rashford, e dos três jogos consecutivos fora dos convocados, Ruben Amorim voltou a abordar a situação e tirou alguma parte culpa ao jogador.

«É uma situação difícil. Entendo que estes jogadores têm muitas pessoas à volta, a tomar decisões que não são as primeiras ideias do jogador. Estou sempre aqui para ajudar o Marcus (Rashford) como a qualquer outro jogador. Tenho de fazer o que for necessário. Foram eles que decidiram dar a entrevista, não foi apenas ele. Percebo isso», começou por dizer à Sky Sports.

«Como treinador, foco-me na performance e na forma como treinam. O resto, é melhor que seja o clube a tratar disso quando chegar a hora. De momento o meu foco é melhorar o Marcus e nós precisamos de um jogador talentoso como ele. Esqueci a entrevista e vejo apenas o que acontece dentro do campo», concluiu.

Esta temporada, desde a chegada de Amorim, o avançado inglês fez um total de seis jogos e marcou três golos.