Uma vitória que sabe a muitas! O Manchester United venceu este domingo no terreno do Liverpool, por 2-1, e Ruben Amorim mostrou-se claramente satisfeito.

«É muito importante ganhar dois jogos seguidos passado quase um ano. É algo significativo. Não digo que seja mágico, mas esta vitória é muito boa para os nossos adeptos. Dá-lhes algum alento. E especialmente para a equipa, mesmo não jogando tão bem conseguimos vencer. E podemos levar isso para outros jogos», começou por dizer em declarações à DAZN.

«Estivemos muito concentrados, sabíamos o que tínhamos de fazer e respeitámos muito. Depois foi aquele espírito de sorte que ando a falar já há anos: uma bola no poste, uma defesa que nos ajudou e não sofrer logo nas primeiras ocasiões. Acho que fizemos um bom jogo em termos de espírito e no aspecto temos de fazer melhor com a bola», acrescentou.

Sobre o novo amuleto do plantel, o guardião Senne Lammens, que brilhou nas duas partidas que fez (as duas vitórias consecutivas dos Red Devils), Amorim não quis fazer individualismos e afirmou que o trabalho da equipa é crucial na exibição dos guarda-redes.

«Quando a equipa ajuda, toda a gente parece muito melhor. E por vezes com o Onana, no ano passado, e este ano com o Altay, a equipa tinha de ajudar. Obviamente que o Lammens fez duas grandes exibições e isso ajuda muito a equipa», apontou.

Posteriormente, e em declarações à Sky Sports, o treinador português referiu que este triunfo com o Liverpool significou «muito» para a equipa, mas que no treino desta segunda-feira o foco já é outro: a receção ao Brighton.

«Tenho um ano de experiência, vou aproveitar esta vitória. Não sou burro, preciso de o fazer. Mas agora também vamos concentrar-nos no Brighton», partilhou

«Esta vitória vai dar-nos mais confiança durante a semana. Vai dar-nos mais prazer pelos nossos fãs… depois dos jogos com o Grimsby e Brentford. Ter uma vitória assim é realmente importante e está nas nossas mãos. Mas agora este jogo é do passado, vamos focar-nos no futuro e as coisas vão mudar com o tempo».

Por fim, o técnico foi questionado sobre a música que se ouvia na zona de entrevistas rápidas. Música essa que estava a ser posta por Diogo Dalot.

«Peço desculpa às pessoas que têm de ouvir esta música», brincou Amorim.