O Manchester United de Ruben Amorim anunciou, esta segunda-feira, que para «melhorar a sustentabilidade financeira e aumentar a eficiência operacional» irá avançar com o despedimento de 150 a 200 funcionários.

«O clube prevê que aproximadamente 150-200 empregos podem ser tornados redundantes, sujeitos a um processo de consulta com os funcionários. Isso seria um acréscimo às 250 funções removidas no ano passado», pode ler-se no comunicado oficial.

Apesar de terem despedido 250 pessoas no ano passado, os red devils continuam com uma sequência de cinco anos sem lucros (desde 2019)

De acordo com o clube, este plano de transformação visa a criar uma «plataforma financeira mais sólida da qual o clube pode investir no sucesso do futebol masculino e feminino e na infraestrutura aprimorada».

«Temos a responsabilidade de colocar o Manchester United na posição mais forte para vencer com a nossa equipa masculina, feminina e formação. Estamos a iniciar uma série abrangente de medidas que vão transformar e renovar o clube. Infelizmente, isso significa anunciar mais possíveis demissões e lamentamos profundamente o impacto sobre os colegas afetados. No entanto, essas escolhas difíceis são necessárias para colocar o clube de volta a uma base financeira estável», referiu Omar Berrada, CEO do clube inglês.

Se isto acabar por acontecer, o clube orientado por Ruben Amorim, e onde jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot, irá despedir 450 funcionários num só ano.