Matheus Cunha tem sido uma das principais peças no Manchester United de Ruben Amorim. Acarinhado pelos adeptos, o brasileiro foi convidado para acender as luzes de Natal em Altrincham, uma cidade nos arredores de Manchester. Porém, acabou por falhar o prometido devido a uma lesão, que não foi anunciada pelo clube, mas sim pela…organização do evento.

«Infelizmente Matheus Cunha sofreu um acidente no treino de hoje (sábado) e, por motivos médicos, não poderá comparecer no momento de acender as luzes de Natal em Altrincham», pode ler-se na publicação da Visit Altrincham, página oficial da cidade.

Apesar de tudo, o clube não publicou nenhuma nota oficial sobre o sucedido. Segundo a BBC Sports, a lesão não é grave e foi apenas um toque, mas a utilização de Matheus na segunda-feira, frente ao Everton, ainda não está assegurada.

Esta temporada, o avançado brasileiro leva um golo em 11 jogos.