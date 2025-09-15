A derrota do Manchester United no dérbi ante o City, no domingo (3-0), acentuou a fase difícil para os red devils neste início de época na Premier League e, considerando as primeiras quatro jornadas, este é o pior arranque de sempre do clube na prova desde 1992/93, temporada da primeira edição da Premier League, na qual fez também quatro pontos noutros tantos jogos a abrir.

A equipa de Manchester começou a liga com uma derrota caseira ante o Arsenal (0-1), empatou na visita ao Fulham (1-1) e venceu de forma sofrida na receção ao Burnley, por 3-2, graças a um penálti apontado por Bruno Fernandes, aos 90+7m. Este domingo, em novo teste com um candidato ao título, voltou a ceder. Pelo meio, houve a eliminação da Taça da Liga inglesa ante o Grimsby, da quarta divisão.

O pior início terminou… com a primeira liga de Ferguson

Ora, quatro pontos nos quatro primeiros jogos… só há 23 anos, com Alex Ferguson ao comando da equipa. Em agosto de 1992, o Manchester United começou com derrotas ante Sheffield United (2-1, fora) e Everton (3-0, em casa), seguindo-se o empate caseiro com o Ipswich Town (1-1) e a primeira vitória à quarta jornada, na visita ao Southampton (0-1).

Curiosamente, essa temporada terminaria com o título para o Manchester United, com 84 pontos, mais dez do que o Aston Villa, segundo classificado, com 74. Foi o primeiro de 13 campeonatos do clube com Ferguson como treinador e quebrou um jejum de 26 anos na principal liga, que não era, à data, ganha pelo Manchester United desde 1966/67.

31 pontos em 31 jornadas... e ninguém tem pior registo

Por outro lado, o registo de Amorim como treinador do Manchester United é o pior entre os 17 clubes que transitaram, para 2025/26, da edição 2024/25 da Premier League: isto é, excluindo Leeds United, Burnley e Sunderland (promovidos do Championship) e Leicester, Ipswich e Southampton (despromovidos da Premier League).

Com o técnico português, o Manchester United somou 31 pontos em 31 jornadas (27 na época passada, quatro nesta), fruto de oito vitórias, sete empates e 16 derrotas. São mais derrotas do que vitórias e empates juntos. E uma média de um ponto por jogo. Registos bem longe do que um clube com a dimensão do Manchester United ambiciona, quer na luta pelos lugares cimeiros do campeonato, como também, por consequência, pela chegada aos lugares de acesso às competições europeias. Por falar nestas, esta é a primeira época desde 2014/15 que o United não participa nas provas da UEFA.

Nestes 31 jogos, o United tem um saldo negativo de 13 golos, tendo marcado 36 e sofrido 49. O Tottenham, para quem o United perdeu a final da Liga Europa de 2024/25 (e consequente acesso à Liga dos Campeões) também somou os mesmos 31 pontos desde a chegada de Amorim, mas tem um melhor saldo de golos (quatro negativos). Pior registo de golos do que o United só o Wolverhampton, com 17 negativos, mas mais cinco pontos do que a equipa de Manchester.

De recordar que, em 2024/25, época que começou com Erik Ten Hag e acabou com Amorim, o Manchester United realizou a sua pior prestação de sempre desde a criação da Premier League em 1992/93, com apenas 42 pontos somados (pior só os 58 pontos em 2021/22) e o 15.º lugar.