Man. United: Glasner, Fletcher ou Maresca, os favoritos para suceder a Amorim
Casas de apostas em Inglaterra começam a aceitar palpites e há nomes que se destacam
Poucas horas após a saída de Ruben Amorim do Manchester United, aceitam-se apostas para qual será o sucessor do técnico português.
Ora, as casas de apostas já estão a «bombar» e os favoritos começam a destacar-se dos demais possíveis candidatos ao cargo. Desde logo, Darren Fletcher é um dos mais bem cotados, sendo que esta segunda-feira foi apontado como treinador interino da equipa principal.
Além do ex-jogador dos red devils, os dois nomes mais fortes em cima da mesa são Oliver Glasner e Enzo Maresca. O técnico do Crystal Palace (Oliver Glasner) não vence um jogo desde 11 de dezembro e vem de uma série de sete encontros sem triunfar. Por outro lado, Maresca acaba de ser despedido do comando técnico do Chelsea e surge como uma das principais opções para ficar com o cargo.
Confira aqui os favoritos nas casas de apostas em Inglaterra:
William Hill: Darren Fletcher (2), Oliver Glasner (2.25), Enzo Maresca (2.75), Gareth Southgate (4), Michael Carrick (8), Laurent Blanc (8), Julen Nagelsmann (10), Marco Silva (12);
bet365: Oliver Glasner (1.5), Enzo Maresca (4), Darren Fletcher (5), Gareth Southgate (7), Xavi Hernández (12);
Betfred: Darren Fletcher (1.6), Enzo Maresca (2), Oliver Glasner (2.75), Gareth Southgate (8), Michael Carrick (8), Xavi Hernández (12);
Ladbrokes: Oliver Glasner (2.5), Darren Fletcher (2.75), Enzo Maresca (4), Gareth Southgate (6), Xavi Hernández (12), Michael Carrick (12)