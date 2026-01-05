Poucas horas após a saída de Ruben Amorim do Manchester United, aceitam-se apostas para qual será o sucessor do técnico português.

Ora, as casas de apostas já estão a «bombar» e os favoritos começam a destacar-se dos demais possíveis candidatos ao cargo. Desde logo, Darren Fletcher é um dos mais bem cotados, sendo que esta segunda-feira foi apontado como treinador interino da equipa principal.

Além do ex-jogador dos red devils, os dois nomes mais fortes em cima da mesa são Oliver Glasner e Enzo Maresca. O técnico do Crystal Palace (Oliver Glasner) não vence um jogo desde 11 de dezembro e vem de uma série de sete encontros sem triunfar. Por outro lado, Maresca acaba de ser despedido do comando técnico do Chelsea e surge como uma das principais opções para ficar com o cargo.

Confira aqui os favoritos nas casas de apostas em Inglaterra:

William Hill: Darren Fletcher (2), Oliver Glasner (2.25), Enzo Maresca (2.75), Gareth Southgate (4), Michael Carrick (8), Laurent Blanc (8), Julen Nagelsmann (10), Marco Silva (12);

bet365: Oliver Glasner (1.5), Enzo Maresca (4), Darren Fletcher (5), Gareth Southgate (7), Xavi Hernández (12);

Betfred: Darren Fletcher (1.6), Enzo Maresca (2), Oliver Glasner (2.75), Gareth Southgate (8), Michael Carrick (8), Xavi Hernández (12);