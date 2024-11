A propósito do primeiro treino sob comando de Ruben Amorim em Carrington, no centro de estágios do Manchester United, Marcus Rashford e Casemiro recorreram às redes sociais para elogiar a sessão de trabalhos.

«Top session today», escreveu o internacional inglês. Ou seja, uma sessão de topo no entendimento do avançado inglês de 27 anos.

Também Casemiro, médio brasileiro, mostrou-se agradado com a primeira sessão sob a orientação do técnico português.