O Manchester United anunciou, este sábado, a equipa técnica de Ruben Amorim.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, Carlos Fernandes (treinador adjunto), Jorge Vital (treinador de guarda-redes), Adélio Cândido (treinador adjunto), Emanuel Ferro (treinador adjunto) e Paulo Barreira (preparador físico) transitam da anterior equipa do Sporting.

A juntar aos portugueses estão três nomes: os adjuntos Darren Fletcher e Andreas Georgson, e o treinador de guarda-redes Craig Mawson.

Segundo informou o clube, Adélio Cândido ainda espera a obtenção do visto de trabalho.

Ruben Amorim começou os trabalhos no início desta semana e estreia-se no banco dos Red Devils no dia 24 de novembro, frente ao Ipswich Town, na 12.ª jornada da Premier League.