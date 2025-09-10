Apesar das elevadas expectativas e alto custo aos cofres do Manchester United, Bryan Mbeumo confessou que os primeiros tempos em Old Trafford têm sido «difíceis».

Em entrevista aos canais oficiais do clube inglês, o avançado de 26 anos falou sobre a chegada a Carrington e a relação com Ruben Amorim.

«Eu esperava muito daqui, porque é um clube grande. É um clube com tudo. Estou muito feliz com o que aconteceu comigo aqui, os companheiros de equipa, a equipa técnica… todos em Carrington são pessoas adoráveis», começou por dizer.

É muito bom querer vir trabalhar aqui todos os dias. Quando chego a um lugar que não conheço bem, não gosto de falar alto ou mostrar-me muito», explicou.

Sobre Ruben Amorim, o internacional pelos Camarões apontou algumas parecenças com Thomas Frank, técnico que o orientou no Brentford.

«Acho que encontrei algumas semelhanças, porque tenta sempre fazer as coisas de uma forma divertida. Acho que isso é muito importante. Torna a vida mais agradável», concluiu.

Esta temporada, a primeira com a camisola do Manchester United, Mbeumo leva dois golos em quatro jogos.

A entrevista completa: