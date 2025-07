O Manchester United de Ruben Amorim anunciou este sábado a contratação de Diego León ao Cerro Porteño.

«O Manchester United tem o prazer de anunciar a contratação do jovem e promissor defesa Diego León, sujeito a registo», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 18 anos, o lateral esquerdo do Paraguai chega a Inglaterra com 33 jogos e quatro golos com a camisola do Cerro Porteño.

De acordo com o clube, o jovem atleta irá receber apoio da equipa principal e da formação enquanto se ambienta a Manchester.

