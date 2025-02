Na tarde desta quinta-feira, à margem da antevisão ao duelo com o Leicester, Ruben Amorim comentou o mercado de transferências de inverno do Manchester United. Questionado sobre as saídas de Rashford (Aston Villa) e de Antony (Betis), o treinador português explicou o rumo a edificar.

«O clube está a levar o seu tempo [na construção do plantel], não queremos repetir os erros do passado. Estamos a ser muito cuidadosos nas transferências que fazemos Queríamos perfis diferentes e essa é a minha área, foram decisões minhas»

«Estamos a assumir o risco, mas é como queremos avançar. Queremos vencer e melhorar o plantel. Temos tempo para treinar e vamos melhorar. Quero um determinado perfil no plantel e estamos a apontar nesse sentido», explicou.

Face à insistência dos jornalistas quanto ao avançado inglês, Amorim foi esclarecedor: «Ele está em Birmingham com o Unai Emery, portanto podem levar as questões para esse treinador. Estamos focados nos nossos jogadores».

Quanto à receção ao Leicester, para os «16-avos» da Taça, Ruben Amorim apontou à falta de golos.

«Temos de encontrar jogadores para diferentes posições, temos muitos remates dentro da área. E os médios também podem marcar, como o Amad Diallo, o Bruno Fernandes e até o Kobbie Mainoo. Devemos melhorar como equipa, o que leva tempo. Vamos ver os resultados no fim da época.»

«Não sou ingénuo, já o disse muitas vezes. Esta é uma modalidade de resultados e vivemos uma situação difícil», terminou.

O Manchester United – 13.º da Premier League – recebe o Leicester e Ruud van Nistelrooy – interino dos «Red Devils» antes de o português assumir o leme – na noite desta sexta-feira (20h).