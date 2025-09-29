Wayne Rooney, antigo jogador de futebol e lenda do Manchester United, confessou que o português Ruben Amorim não é o «homem certo» para comandar o gigante inglês.

«Não sei o que se passa. E, sinceramente, espero que consiga mudar as coisas, mas depois de tudo o que tenho visto, não tenho esperança que isso aconteça», partilhou num podcast da BBC.

«O clube perdeu a sua alma. Não vejo os jogadores a lutar, não vejo caráter, qualquer desejo de vencer. Vou aos jogos à espera de uma derrota ou que consigam um ponto», acrescentou.

Em conversa, o antigo internacional inglês lembrou que Amorim ainda é um treinador jovem (40 anos) e que este trabalho pode não ser o ideal. No entanto, os jogadores têm grande parte da culpa: «Não merecem vestir esta camisola e isso magoa».

Esta temporada, o Manchester United está na 14.ª posição, somando duas vitórias, um empate e três derrotas.