Ruben Amorim dá novidades sobre Bruno Fernandes
Treinador foi questionado sobre as potenciais mudanças no plantel durante o mercado de janeiro
Depois de um novo empate, desta vez frente ao Leeds United, Ruben Amorim foi questionado sobre as mudanças no plantel e eventuais contratações que o mercado de janeiro pode trazer à equipa do Manchester United.
O treinador português evitou falar em possíveis contratações e estabeleceu as suas prioridades neste mercado: recuperar quem está lesionado.
«Vamos preparar os jogos com os jogadores que temos. Espero que o Bruno Fernandes tenha minutos, assim como o Mason Mount», referiu.
Recorde-se, o internacional português e capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, lesionou-se na derrota frente ao Aston Villa e não joga há três jogos.
"I expect Bruno and maybe Mason Mount to play some minutes."— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 4, 2026
Ruben Amorim provides an update on returning players and potential signings 👀
