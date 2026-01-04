Depois de um novo empate, desta vez frente ao Leeds United, Ruben Amorim foi questionado sobre as mudanças no plantel e eventuais contratações que o mercado de janeiro pode trazer à equipa do Manchester United.

O treinador português evitou falar em possíveis contratações e estabeleceu as suas prioridades neste mercado: recuperar quem está lesionado.

«Vamos preparar os jogos com os jogadores que temos. Espero que o Bruno Fernandes tenha minutos, assim como o Mason Mount», referiu.

Recorde-se, o internacional português e capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, lesionou-se na derrota frente ao Aston Villa e não joga há três jogos.

