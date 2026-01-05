Ruben Amorim foi despedido do Manchester United na manhã desta segunda-feira.

A notícia foi avançada por David Ornstein e Fabrizio Romano, jornalistas especializados em mercado, e confirmada também pelo Maisfutebol.

O treinador português não resistiu aos maus resultados e ao clima tenso com outros elementos da estrutura dos Red Devils, a quem apontou abertamente o dedo no domingo na conferência de imprensa após o empate com o Leeds.