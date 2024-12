Na antevisão à visita ao Wolverhampton e a Vítor Pereira, Ruben Amorim teceu elogios ao compatriota, que se estreou com um triunfo no novo desafio.

«O Vítor Pereira treinou em Portugal, fez um ótimo trabalho no FC Porto, ganhou dois títulos. Ele conhece o contexto dos clubes grandes e sabe que este é um momento complicado para nós. É um bom treinador e vai procurar tirar vantagem do contexto», começou por referir.

Uma vez mais questionado sobre o lugar de Rashford no plantel, Amorim foi claro: «Quando sentir que é o momento certo, vou mudar algo. Até lá, vou pensar no que é melhor para a equipa. Com o Rashford falo todos os dias sobre a prestação a ter dentro de campo».

Sobre o momento da época, o treinador português não guarda ilusões e puxa a si as responsabilidades.

«Todo este processo vai levar tempo. É importante que entendamos o que os adeptos sentem, porque são fantásticos. Sabemos que o clube não vivia uma época como esta há muitos anos.»

«Décimo terceiro na Liga? Não devemos normalizar. É um momento difícil e a responsabilidade é minha. Devemos continuar a melhorar e centrar atenções no presente. Se soubesse, resolveria todos os problemas do Manchester United, até as infiltrações no teto [da sala de imprensa]. Os problemas vão ser resolvidos a seu tempo, passo a passo.»

O Manchester United (13.º) visita o Wolves (18.º) na tarde desta quinta-feira (17h30), em encontro da 18.ª jornada da Premier League.