No último mês, desde a saída de Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy tem ocupado de forma interina o cargo de treinador do Manchester United. No programa de jogo com o Leicester, o neerlandês garantiu que vai apoiar Ruben Amorim e deixou uma mensagem aos jogadores.

«Acredito que este clube tem todos os ingredientes para voltar aos níveis que conheci como jogador. A partir de amanhã, vou apoiar o nosso novo treinador, Ruben Amorim, e peço a todos os que amam o clube que façam o mesmo», disse Van Nistelrooy.

«Os treinadores, a equipa e os adeptos têm o papel de ajudar estes jogadores a serem melhores do que estão a ser. Mas começa com os jogadores que se responsabilizam por eles e pelos outros. Jogar pelo Manchester United requer caráter forte, trabalho árduo e dedicação. Não há lugar para se esconder», referiu.

Por fim, o técnico pediu para todos aqueles que estão ligados ao Man. United, que suem pelo «emblema na camisola».

«Esse é o tipo de desafio que têm de saborear e encarar de frente. Mostrar coragem, luta e talento por aquele emblema na camisola. E mais importante, para os maiores adeptos do mundo», concluiu.