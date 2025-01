Ruben Amorim visitou a escola primária de Primrose Hill, esta segunda-feira, no dia em que completa 40 anos.

Os pequenos adeptos do Man United tinham como «trabalho de casa» escrever questões para o treinador, sem imaginar que este estaria presente.

Em resposta às perguntas das crianças, Amorim falou da passagem pelo Benfica, referindo que foi a primeira equipa onde jogou e recordando a conquista de três campeonatos.

When the birthday boy pays you a visit 👀🔴



We loved seeing Ruben visiting our participants @_PrimroseHill 🤩



Happy birthday, boss 🎉#RubenAmorim | #PLPrimaryStars | @PLCommunities