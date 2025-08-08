O Manchester United anunciou esta sexta-feira que terminou as remodelações no edifício principal da equipa masculina, em Carrington, centro de treino do clube inglês.

«O Manchester United tem o orgulho de anunciar a conclusão da reforma de 50 milhões de libras (57 milhões de euros) do prédio da equipa principal masculino no Complexo de Treinamento Carrington, marcando um marco importante no comprometimento do clube em fornecer instalações de classe mundial para os seus jogadores e funcionários», pode ler-se no comunicado oficial.

A obra demorou um ano até à conclusão e trouxe ao clube equipamentos e tecnologia atualizados, com foco no «condicionamento físico, nutrição, recuperação e união da equipa». O projeto foi financiado por parte dos 300 milhões de libras investidos por Sir Jim Ratclifre, coproprietário dos Red Devils, no ano passado.

A equipa de Amorim, que inicia a temporada na próxima semana, já conheceu as novas instalações.

Recorde-se que quando deixou o Manchester United no final de 2022, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista polémica na qual criticou as condições do centro de treinos, que considerou estarem ultrapassadas e sem qualquer tipo de upgrade desde a primeira passagem pelo clube inglês quase década e meia antes.

Ora veja: