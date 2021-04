Numa sessão de perguntas e respostas promovida pelo Manchester United, Bruno Fernandes desvendou algumas das curiosidades dos adeptos dos red devils sobre si.

Desde logo, o futuro: o antigo médio do Sporting assumiu que pretende seguir a carreira de treinador quando «pendurar as botas».

«Acho que quero ser treinador. Sinceramente, gostaria de ser treinador. Não sei qual equipa gostava de treinar. Se conseguir treinar a maior equipa, o Manchester United, ficarei feliz. Deixo aqui estas palavras, assim se as pessoas virem isto e eu tornar-me treinador no futuro, podem fazer pressão para eu vir para aqui», afirmou.

«Mas acho que gostava de ser treinador no futuro. Não tenho a certeza, mas tendo em conta o que sinto pelo futebol, tenho de continuar dentro deste desporto, é a minha vida», acrescentou.

O internacional português foi questionado depois sobre as hipóteses da Seleção Nacional no Euro 2020, prova na qual integra o grupo juntamente com Alemanha, França e Hungria: «Acho que temos um grupo difícil, mas como sabemos os grandes momentos são para nós, portugueses. Gostamos de ganhar aos maiores países. Acho que Portugal tem tantas chances como eles, mas sabemos que o grupo é difícil. Daremos o nosso melhor. Sabemos o que podemos fazer.»

Bruno Fernandes foi ainda desafiado a escolher o melhor «cinco» inicial da história de Portugal. Hesitou, mas lá conseguiu chegar a uma resposta final.

Na baliza, a escolha recaiu em Rui Patrício, muito em parte devido «à exibição soberba» na final do Euro 2016, com a França. Nos defesas, Bruno hesitou entre Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Pepe e Fernando Couto, mas optou por Ricardo, «um jogador elegante». Cristiano Ronaldo e Figo foram os eleitos para o ataque, e a escolha para o meio ficou restrita a dois jogadores: Rui Costa e Deco. Bruno acabou por optar pelo atual dirigente do Benfica, «um jogador de topo».

O jogador de 24 anos explicou ainda a «rivalidade» que tem no balneário com Fred e Alex Telles a propósito de Rivaldo e Figo. Quem foi melhor?

«Eles [Fred e Alex Telles] falam muitas vezes sobre quem é o melhor jogador do mundo e da história. Nós discutimos sempre porque eles dizem que o Pelé é o melhor da história, e eu meto o Cristiano Ronaldo no meio, claro. Para mim, Cristiano e Messi fazem história há muitos anos e foram capazes de estar no topo por muitos anos. (…) Mas sobre o Rivaldo, discutimos sempre sobre quem foi o melhor, se ele ou o Figo. Eu, como português, defendo sempre os meus jogadores. Não importa se gosto deles ou não, defendo sempre os jogadores portugueses. É uma luta entre brasileiros e portugueses, mas é mais uma piada do que outra coisa.»