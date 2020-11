Bruno Fernandes foi mais uma vez decisivo no Manchester United, no jogo de terça-feira frente ao Basaksehir (4-1), ao marcar dois golos, um deles um golaço com um remate de fora da área. Desde a sua estreia em fevereiro deste ano, o internacional português esteve envolvido em 34 golos nos 35 jogos em que participou.

Questionado pelos jornalistas no fim do encontro sobre se fica surpreendido com o rendimento do português na equipa, Solskjaer afirmou: «Não, nem por isso.»

«Vejo-o todos os dias nos treinos e sabíamos bem o que iríamos ter quando o contratámos», explicou.

«É um jogador que gosta de arriscar, de criar oportunidades, de marcar golos. É um vencedor. Quer que a equipa ganhe e acho que hoje ficou demonstrado que faz muito mais do que apenas marcar penáltis.»