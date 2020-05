Há precisamente um ano, o Sporting conquistava a 17.ª Taça de Portugal da sua história, ao bater nos penáltis o FC Porto, depois de um empate a dois em 120 minutos.

Aproveitando a data, a Sporting TV entrevistou Bruno Fernandes para o médio do Manchester United, na altura capitão dos leões, recordar a conquista.

«No ano anterior [derrota com o Desp. Aves] recebi muito carinho, mas vi muitas pessoas tristes, houve gente a chorar comigo, inclusivamente familiares e amigos. Estar lá um ano depois e ver lá quase as mesmas pessoas e os sportinguistas a apoiarem-nos será sempre para mim uma das maiores conquistas que terei na minha vida, pelo sentimento especial que teve aquela Taça de Portugal», afirmou.

«Aquele dia tem um valor muito especial. Acredito que, depois do nascimento da minha filha, tenha sido um dos dias mais especiais da minha ainda curta carreira e da minha vida», prosseguiu.

O internacional português voltou a reiterar o orgulho que tem por ter representado o Sporting: «Poder representar um clube como o Sporting foi o grande passo da minha carreira até a esse momento. Voltar a casa, voltar a Portugal e representar o Sporting foi o passo mais acertado, com todos os receios e medos que tinha de voltar a casa. Quando decides ir para um 'grande' vais porque queres vencer. A única coisa que não consegui, infelizmente, conquistar, foi o campeonato, mas conquistei duas Taças da Liga e uma de Portugal. Não me deixa satisfeito, mas deixa-me muito feliz.»

Bruno Fernandes falou ainda sobre a mentalidade que tem. Para o médio, os adversários são todos iguais.

«Já discuti com treinadores que me queriam deixar de fora para descansar... O mister Keizer queria deixar-me de fora num jogo da Liga Europa para descansar e eu disse-lhe: 'Descansar? Ainda sou muito novo para isso'. Quando começou essa Taça, com o Loures [época 18/19], ainda era o mister Peseiro [treinador do Sporting] e eu também lhe disse para me meter a jogar.»

«Para mim, jogar contra o Loures ou contra o FC Porto é a mesma coisa. Hoje um dos meus maiores rivais é o City. O Bernardo Silva já disse que tenho dentro de mim uma competitividade enorme. Mesmo sendo rival dele. Sabem que eu gosto de demonstrar e melhorar a cada jogo que passa», atirou.