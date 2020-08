Bruno Fernandes foi o melhor marcador da Liga Europa 2019/20.



O médio luso terminou a competição com oito golos, mais um que o segundo melhor marcador Romelu Lukaku do Inter de Milão. O internacional português marcou cinco golos pelo Sporting e três pelo Manchester United.



Nota ainda para outro português: Jota acabou a prova com seis golos e está no grupo dos terceiros melhores da prova.