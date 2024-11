Marco Silva vê um amigo chegar à Premier League, campeonato no qual o português cumpre a oitava época consecutiva. Foi desta forma que o treinador do Fulham reagiu à escolha do Manchester United.

«É alguém que conheço bem, um amigo. É sempre importante ver um amigo a conseguir alcançar as suas ambições. Quero felicitá-lo pela mudança, sei que foi difícil para ele tomar esta decisão. É um treinador muito bom e desejo-lhe o melhor, menos contra nós», comentou, em conferência de imprensa.

Depois de orientar o Estoril e o Sporting, entre 2011 e 2015, Marco Silva – hoje com 47 anos – passou por Olympiakos, Hull City, Watford, Everton.

O reencontro com Ruben Amorim acontecerá na 23.ª jornada da Premier League, já em 2025.