David May, que representou o Manchester United entre 1994 e 2003, está rendido a Bruno Fernandes. O antigo jogador inglês considera que os «red devils» fizeram um belo negócio pelo médio, pagando 55 milhões de euros ao Sporting, mais 25 milhões em variáveis.

«Nem é possível colocar agora um preço em Bruno Fernandes, tornou-se vital no Manchester United. Disseram que o United pagou a mais pelo Bruno, mas devem estar a gozar! Se soubéssemos que ele ia ser assim, então foi uma pechincha, um verdadeiro achado», começou por dizer.

Em declarações reproduzidas pelo jornal Mirror, David May estabelece uma comparação entre o impacto de Bruno Fernandes e o impacto de Eric Cantona, que chegou ao Manchester United em novembro de 1992.

«O Eric foi o catalisador de muito o que o United conseguiu nos anos seguintes. A sua mentalidade mudou o balneário do clube e o Bruno Fernandes está a fazer o mesmo agora. Só chegou há uns meses mas já é o chefe, os jogadores seguem o que ele faz.»

David May aponta exemplos: «Vejam como estão a jogar Martial e Rashford. O mesmo com Pogba. Se ele está a falar em renovar contrato, é porque ele consegue ver o efeito que o Bruno Fernandes está a ter.»

«O Scholes costumava dizer que via um passe mesmo antes de ter a bola. Vejo coisas do Scholes no Bruno Fernandes. No seu tempo, o Scholes marcava o tempo, acelerava ou baixava o ritmo de jogo, fazia um grande passe ou marcava. Bruno também faz isso tudo. O melhor elogio que posso fazer é que Alex Ferguson teria adorado ter o Bruno Fernandes na sua equipa», concluiu o ex-jogador inglês, atualmente com 50 anos.