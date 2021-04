Um grupo de adeptos do Manchester United invadiu esta manhã o centro de treinos do clube, em Carrington, para protestarem contra a administração da família Glazer, ainda a propósito da Superliga Europeia.

«Aproximadamente às 9h da manhã, um grupo de adeptos conseguiu entrar no campo de treinos do clube. O treinador [Solskjaer] e outras pessoas falaram com eles. Os edifícios estavam seguros e o grupo já deixou o local», revelou o United, num comunicado citado pela Sky Sports.

Já há fotografias do episódio nas redes sociais, nas quais se vê o grupo referido de adeptos a pedir a saída da família Glazer da administração do clube e com uma tarja a dizer «Nós decidimos quando é que vocês jogam», numa clara referência à intenção demonstrada pelo red devils de integrarem a Superliga Europeia.

