A Argentina sagrou-se campeã do Mundo no domingo e os festejos dos vencedores no país sul-americano continuam, o que não está a agradar a vários treinadores que esperam o regresso dos atletas aos clubes.

Um dos últimos a manifestar-se foi Ten Hag, treinador do Manchester United, quando questionado sobre a data do regresso do jogador: «não consigo responder a isso, ele ainda está a festejar em Buenos Aires».

Apesar de defender entender a euforia, o técnico deixou um aviso a Lisandro Martínez.

«Consigo perceber que é um momento emocional. Quando consegues ser campeão do Mundo com o teu país atinges o ponto mais alto que se pode atingir. Mas Lisandro tem de perceber que dia 27 [de dezembro] há jogo da Premier League, e ele anda a passear por Buenos Aires», alertou.

«É verdade que o campeonato regressa poucos dias após a final do Mundial, mas todos têm de o aceitar, desde os treinadores aos jogadores. Queremos ter uma equipa forte e ganhar troféus e estamos a falar de uma competição muito dura», acrescentou.