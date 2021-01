O golaço de livre com que Bruno Fernandes resolveu a eliminatória entre Manchester United e Liverpool (3-2), dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, tem sido visto e revisto e há quem, além de elogios ao jogador português também aponte culpas pelo golo.

Nas redes sociais, são muitos os que consideram que Thiago Alcântara podia ter evitado o golo do português se não se tivesse baixado quando estava na barreira.

It would help if Thiago hadn’t ducked when he was supposed to be defending the free kick. The rest of the wall jumped! Klopp must privately be livid. #mufc #lfc pic.twitter.com/aKHH5Fihjz